Мишустин поручил Собянину обеспечить соблюдение карантина через операторов связи

14:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Минкомсвязи, МВД, Минздраву, Роспотребнадзору и ФМБА России премьер поручил обеспечить контроль за последующим соблюдением россиянами, прибывшими из-за рубежа, условий нахождения по указанным ими в электронной форме ЕПГУ адресам проживания на время карантина. Надзор ведомства должны проводить с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ.
Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору поручено обеспечить с 3 апреля информирование граждан через СМС-сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина.
Минпромторг, Минюст и Минфин должны обеспечить учреждения ФСИН России необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. За весь период выздоровел 121 человек. Также зафиксировано 17 летальных случаев.
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