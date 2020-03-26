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Владимир Путин призвал ужесточить наказание за контрафактные лекарства. Об этом сообщает "Гзаета.ру".
"Соответствующая структура правительства очень с большим подозрением отнеслась к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с такой системой онлайн. Тем не менее я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере", – заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что данное решение было правильным, добавив, что оно было принято с одновременным повышением ответственности за контрафакт.
Путин добавил, что проблема контрафакта при доставке онлайн характерна для организованных рынков Западной Европы.
"Как только разрешили, пошел контрафакт. Я хочу подчеркнуть: ответственность за это будет повышаться – за контрафакт", – подчеркнул Путин.
Накануне Совет Федерации РФ одобрил закон о штрафах за продажу поддельных лекарств и биологически активных добавок. Согласно проекту, для граждан установят взыскания в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностные лица в случае нарушения закона будут платить от 150 до 600 тысяч рублей.
Что касается индивидуальных предпринимателей, то продажа поддельных лекарств и БАДов с их стороны будет караться государством штрафом в размере от 150 до 600 тысяч рублей. С юридических лиц в случае нарушения закона будет взыскано от 2 до 6 миллионов рублей.
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