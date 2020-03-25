Сенаторы одобрили закон о госрегулировании цен на лекарства при эпидемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Члены Совета Федерации поддержали закон, призванный сдерживать цены на лекарства и медицинские изделия в условиях эпидемий.

Поправки вносятся в статьи 60 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и 38 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Теперь у правительства появится право устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которых нет в перечне жизненно важных. Однако они становятся таковыми при определенных угрозах. Порядок будет действовать при ЧС и угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний.

19 марта правительство РФ утвердило перечень медизделий, в отношении которых устанавливается особый порядок государственной регистрации на территории страны. Список включает 36 наименований. Это костюмы изолирующие и хирургические, халаты изолирующие и операционные, маски, бахилы, респираторы и другие.

Глава кабмина Михаил Мишустин объявил, что с 20 марта начнется оперативный мониторинг цен. Он подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.

Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат. ФАС РФ усилит контроль цен на социально значимые продукты. Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с товарами первой необходимости.