Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Весовой контроль грузовиков, которые доставляют товары первой необходимости, приостановят с 25 марта по 25 апреля, сообщает RT со ссылкой на Ространснадзор.

Распоряжение будет касаться транспорта, который перевозит товары в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.

В ведомстве отметили, что это связано с исполнением Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденного правительством Российской Федерации.

Ранее эксперты предупредили, что в России в связи с закрытием границы могут начаться проблемы с поставкой алкоголя. Особенно от этого могут пострадать предприятия, специализирующиеся на премиальном алкоголе.

Правительство предпринимает меры по обеспечению населения товарами первой необходимости. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнет оперативный мониторинг цен. Он также рассказал об отмене ограничения на поставки товаров первой необходимости и поручил обеспечить для них "зеленый коридор" на таможнях.

Кроме того, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что продукцию для торговых сетей в города России сейчас завозят круглосуточно. Он отметил, что в Москве ранее доставка товаров была возможна лишь ночью.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с поставками продуктов в магазины стабильна, и посоветовал не покупать товары впрок. Также глава государства поручил Генпрокуратуре следить за повышением цен на продукты и пресекать подобные тенденции.