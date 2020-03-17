Путин заявил, что ситуация с поставками продуктов в магазины стабильна

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок. Как подчеркнул глава государства, в настоящий момент ситуация с поставками еды стабильная, передает РИА Новости.
17 марта Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле никаких проблем нет", – обратил внимание Мишустин.
Российский лидер подчеркнул, что люди должны понять, что ситуация надежная и приобретать лишние продукты, которые затем приходится выкидывать, нет необходимости.
Согласно последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.
При этом в России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи.
Кроме того, Путин призвал Генпрокуратуру следить за повышением цен на продукты. Президент напомнил, что на сегодняшний день в мире множество проблем, которые оказывают влияние на экономику.
Ранее Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Глава правительства также распорядился устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.
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