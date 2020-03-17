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Политика

15:09

Путин призвал Генпрокуратуру следить за повышением цен на продукты

власть политика экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат.

Он отметил, что на сегодняшний день в мире множество проблем, которые оказывают влияние на экономику.

"Все это так или иначе отражается на нашей экономике, на ее функционировании, поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС, при обмене информацией с ФАС, по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", – приводит слова президента РИА Новости.

Глава государства отметил, что это конкретная задача, над которой надо работать. Также нужно продолжить работу по формированию инвестклимата и защите интересов участников экономической деятельности

16 марта первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал граждан РФ прекратить массовые закупки гречки и прочих круп. Он подчеркнул, что в стране достаточно запасов продовольствия.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Кроме того, глава правительства распорядился устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.

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