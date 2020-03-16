Мишустин поручил запустить "зеленый коридор" для товаров первой необходимости

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Новый порядок должен действовать на протяжении месяца с 17 марта на фоне ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

Еще одно поручение касается разрешения на заказ безрецептурных лекарств с доставкой через интернет. Кроме того, россиянам на карантине должны обеспечить особый порядок выплаты больничных, а медработникам, занимающимся профилактикой распространения заболевания, будут положены стимулирующие выплаты.

Планируется создать специальный фонд для премирования врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом. Компании в сферах туризма и авиаперевозок получат отсрочку в выплате налогов.

В ближайшее время выстроят систему онлайн-оповещения о развитии ситуации с коронавирусом, запустят телефонную горячую линию. Сведения будут распространяться в том числе через соцсети.

Первые случаи заражения были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.

В материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения. 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает пять тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области. Школы столичного региона перешли на свободное посещение.