Член Совета Федерации призвал отказаться от массовых закупок продовольствия

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал граждан РФ прекратить массовые закупки гречки и прочих круп. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На пресс-конференции, посвященной последствиям финансового кризиса для РФ, сенатор заявил, что в стране достаточно запасов продовольствия.

"Я предлагаю народу не поддаваться панике: не надо скупать гречку, крупы, это все ерунда. В России достаточно запасов и продуктов питания, и круп, мы главные экспортеры зерна в мире", – заявил Джабаров.

Представитель Совфеда подчеркнул, что гражданам необходимо сохранять спокойствие. Именно это позволит преодолеть трудности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Кроме того, глава правительства распорядился устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.

