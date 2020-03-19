Продукцию для торговых сетей в России завозят круглосуточно

Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Продукцию для торговых сетей в города России завозят круглосуточно, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это необходимо, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом.

По его словам, сейчас с этим проблем нет. В частности, транспорт не скапливается. Сигналов о перебоях в магазинах не было, они работают в обычном или немного более напряженном режиме, уточнил Хуснуллин.

"Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить", – объяснил он.

Вице-премьер напомнил, что режим круглосуточного завоза и и зеленый коридор на границах введены для того, чтобы не было перебоев с продовольствием.

"Мы дали "зеленый коридор" на всех границах, если перевозится груз и если это продовольствие, ускоренное оформление всех документов. То есть мы стараемся, чтобы не было перебоев в магазинах ни с чем", – цитирует его РИА Новости.

С 17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца.

Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками еды стабильная. Президент призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат.