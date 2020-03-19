В России могут начаться проблемы с поставкой алкоголя из-за коронавируса

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Алкогольные дистрибьюторы предупредили о возможных перебоях в поставках алкоголя из-за рубежа в связи с распространением коронавируса, сообщает "Коммерсант".
Проблемы связаны с закрытием границ. Известно, что импортеры уже начали предупреждать контрагентов о возможных перебоях в доставке алкоголя.
Кроме того, дистрибьюторы просят предоплату за отгрузку алкогольной продукции. Однако многие предприятия не имеют возможности внесения предоплаты, в связи с чем происходит отказ от части алкогольной продукции.
Ситуацией обеспокоены и в Росалкогольрегулировании. В ведомстве уже просят компании предоставить информацию о продукции, в отношении которых возможен срыв поставок. В то же время сообщается, что задержка поставок обсуждается скорее в долгосрочной перспективе. Имеющиеся запасы алкогольной продукции рассчитаны на срок от трех до шести месяцев.
Эксперты поясняют, что больше всего от перебоев в поставках пострадают предприятия, специализирующиеся на премиальном алкоголе.
Ранее стало известно, что правительство России может усилить ограничительные меры в случае необходимости. В настоящий момент в России действует ограничение на въезд иностранцев из Европы. Оно будет действовать до 1 мая. В то же время с 17 марта на таможне запущен "зеленый коридор" для товаров первой необходимости.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что продукция для торговых сетей завозится круглосуточно. Кроме того, президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре следить за необоснованным повышением цен на продукты.
В России в настоящее время зафиксировали 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире более 200 тысяч человек стали инфицированными COVID-19.
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