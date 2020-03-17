Мишустин рассказал о причинах об ограничении въезда иностранцев на территорию РФ

Фото: ТАСС/Andy Rain/EPA
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал решение об ограничении иностранцам въезда на территорию страны, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что принятые меры продиктованы чрезвычайными обстоятельствами. Кроме того, Мишустин сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
"Вчера я уже сообщил своим собеседникам и хотел бы сейчас повторить, что эти решения вызваны особыми, по сути чрезвычайными обстоятельствами и соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и носят временный характер", – сказал Мишустин.
Также премьер-министр напомнил, что ограничения носят временный характер и будут действовать до 1 мая.
В то же время меры по ограничению на въезд в настоящий момент применяются в ряде стран. Так, в связи с коронавирусом в Египте прекратится авиасообщение с 19 по 31 марта. Закрыть границу для въезда иностранцев также решили в Чили и на Кипре.
Кроме того, пассажирские перевозки между Россией и Финляндией отменят на период с 19 марта по 13 апреля. Авиакомпания "Победа" приостановила полеты в Черногорию. Также 16 марта в России решили закрыть границу с Белоруссией. Еще ранее было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Приостановлен пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.
Ранее стало известно, что количество случаев заражения в России выросло до 114. Всего в мире в настоящий момент известно более чем о 183 тысячах эпизодах инфицирования COVID-19.
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