В Латвии число зараженных коронавирусом возросло до 60 человек

Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов

В Латвии число зараженных коронавирусом 17 марта увеличилось еще на 11 человек и достигло 60. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

"COVID-19 выявлен еще у 11 человек – таким образом, общее число заболевших достигло 60", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в Латвии действует режим ЧС. Остановлены пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения.

По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом возросло до 114 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов. Вирус зарегистрирован в 26 регионах страны.

Почти 14 тысяч человек в мире заразилось COVID-19 за сутки. Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области.

Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.