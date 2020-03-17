Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией остановят почти на месяц

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Пассажирское сообщение по железной дороге между Россией и Финляндией временно прекращено. Власти двух стран ограничили передвижение на фоне ситуации с коронавирусом, передает "Газета.ру".
Стало известно, что новые ограничения вступят в силу в четверг, 19 марта. Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет отсутствовать почти месяц. Поезда не будут ходить до 13 апреля.
При этом пассажирам, чьи поезда отменяются, полностью возместят стоимость билетов.
16 марта Финляндия начала готовиться к закрытию границ из-за ситуации с коронавирусом. Число случаев заражения коронавирусной инфекции из КНР в Финляндии выросло до 272. Первый случай инфицирования установили в январе.
Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По сведениям ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.
В России зарегистрировали 93 случая инфицирования. 79 пациентов находятся в стационаре, 4 выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи.
Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы. Врачи занимаются разработкой вакцины.
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