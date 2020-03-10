В Великобритании ищут добровольцев, готовых заразиться коронавирусом

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В Великобритании ведутся поиски людей, которые готовы стать добровольцами в научных целях. Ученые ищут граждан, готовых заразиться коронавирусной инфекцией из Китая, чтобы приступить к разработке вакцины, передает "Газета.ру".

Известно, что организация Hvivo занимается разработкой лекарства от коронавируса. У компании есть лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises, расположенная в Уайтчепеле на востоке Лондона.

Тем, кто согласится на участие в эксперименте, обещают денежное вознаграждение. Речь идет о 24 участниках исследования, которые получат по 4,5 тысячи долларов.

Планируется, что согласившимся респондентам будут вводить менее опасные штаммы вируса 0C43 и 229E. После чего зараженных поместят на карантин на две недели. В течение этого времени медики будут следить за их самочувствием. Самые эффективные из протестированных вакцин и лекарств намерены ввести заразившимся коронавирусом.

Вспышку COVID-19 обнаружили в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По сведениям на вторник, число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 людей, излечилось почти 60 тысяч заболевших. В ВОЗ уточнили, что за пределами КНР скончались 686 человек.

Ранее Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик.