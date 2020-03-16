"Победа" приостанавливает полеты в Черногорию

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Авиакомпания "Победа" с 18 марта приостанавит выполнение рейсов из Внуково в черногорский Тиват, сообщает Агентство "Москва". Это связано с введенным Черногорией запретом на въезд иностранных граждан.

Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 18 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме. Срок возврата составляет до 14 дней, в зависимости от условий банка-эмитента карты.

Отмечается, что в настоящее время авиакомпания сосредоточена на вывозе клиентов, находящихся сейчас на территориях закрытых для полетов стран. Из Тивата лоукстер выполнит пять вывозных рейсов в Москву с 17 по 21 марта.

Также клиентам, которым не подойдут предложенные даты вылета в столицу, будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на правительство Черногории, власти этой страны накануне приняли решение запретить въезд для иностранцев, а также ввели обязательный карантин для всех въезжающих из-за рубежа.

С 15 марта авиакомпания "Аэрофлот" временно приостановила полеты в 16 городов Европы и Центральной Азии.

Приостановка рейсов по большинству направлений будет действовать до конца апреля. В целом приостановили полеты в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, Ташкент, Бухару и Самарканд.

Кроме того, "Аэрофлот" продолжит вывозить граждан РФ на рейсах из Праги, Мюнхена, Цюриха, Копенгагена, Осло, Кишинева, Вильнюса, Варшавы, Таллина и Вены.

Правительство России приняло решение приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую сухопутную границу с воскресенья, 15 марта.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

