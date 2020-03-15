"Аэрофлот" приостановит полеты еще в 16 городов

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно приостановит полеты в 16 городов Европы и Центральной Азии. Ограничения вступят в силу с 15 марта, как сообщает ТАСС.

Приостановка рейсов по большинству направлений будет действовать до конца апреля. В целом, приостановят полеты в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, Ташкент, Бухару и Самарканд.

Кроме того, "Аэрофлот" продолжит вывозить граждан РФ на рейсах из Праги, Мюнхена, Цюриха, Копенгагена, Осло, Кишинева, Вильнюса, Варшавы, Таллина и Вены.

"С 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр)", – добавили в авиакомпании.

Правительство России приняло решение приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую сухопутную границу с воскресенья, 15 марта.

За последние сутки в РФ выявили еще 4 случая заражения коронавирусом. Всего на территории страны зафиксированы 63 случая.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

