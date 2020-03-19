Правительство РФ может усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в России могут быть усилены в случае необходимости. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Это в том числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями. Речь идет о дезинфекции помещений и обеспечении соответствующего режима труда работников.

Сейчас усилен санитарно-карантинный контроль на границе, ограничено авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем и другими странами с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Организовано медицинское наблюдение за вернувшимися из-за рубежа и теми, кто с ними контактировал. Приостановлен въезд для иностранцев за исключением отдельных категорий лиц.

Пандемию коронавируса назвали одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет. Однако Россия обладает ресурсами для реагирования на угрозы распространения заболевания, отмечается в сообщении.

Первоочередная задача – замедлить распространение инфекции, не допустить резкого роста числа заболевших и защитить группы риска, в первую очередь старшее поколение. Правительство продолжит принимать для этого все необходимые меры, заключили в публикации.

Комендантского часа из-за коронавируса в Москве не будет

Инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость их число увеличится, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом. Премьер призвал россиян ответственно относиться к своему здоровью, максимально ограничить контакты с другими, а в случае проявления симптомов вызывать врача.

Мишустин заявил, что с 20 марта начнется оперативный мониторинг цен. В режиме онлайн будет контролироваться ситуация с наличием медицинских масок. Глава кабмина подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.

С 17 марта на таможне запущен "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Ограничения для транспорта торговых сетей должны устранить. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что продукцию для торговых сетей в города России завозят круглосуточно. По его словам, это необходимо, чтобы избежать недостатка товаров на фоне сложившегося положения. Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат.

Для малого и среднего бизнеса кабмин ввел отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца. На столько же для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов.

Экономические отрасли, которые оказались в сложной ситуации в связи с COVID-19, получат отсрочки по налоговым платежам. Будет увеличена поддержка для региональных бюджетов, испытывающих проблемы в связи с большой нагрузкой.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.