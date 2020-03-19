Инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в РФ достаточно – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом. Председатель правительства заметил, что в России нет повода для паники из-за ситуации с новым вирусом.

"Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьезность ситуации. Но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой", – цитирует его РИА Новости.

Мишустин призвал россиян ответственно относиться к своему здоровью, максимально ограничить контакты с другими, а в случае проявления симптомов вызывать врача.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление нового вируса. При этом она заявила, что необходимости проходить тест всем простудившимся россиянам нет.

Комментируя заявления о неготовности российской медицины к коронавирусу, вице-премьер подчеркнула, что в России есть 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области.

Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.