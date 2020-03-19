Умершая в больнице пожилая пациентка имела целый ряд серьезных хронических заболеваний

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У скончавшейся в инфекционной больнице пожилой пациентки были хронические заболевания, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

79-летнюю женщину госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу № 2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным.

В связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

Смерть наступила из-за пневмонии на фоне сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, состояния после стентирования коронарных артерий, ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, аорты, хронической легочной гипертензии, мочекаменной болезни, церебровасулярной болезни.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.