Правительство РФ с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен

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Правительство РФ с пятницы, 20 марта, начнет оперативный мониторинг цен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Также в режиме онлайн будет контролироваться ситуация с наличием медицинских масок.
Глава кабмина заметил, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.
"Во многих европейских странах возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции. Продуктов питания у нас достаточно, мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты – хлеб, молоко, мясо – и в магазинах не было бы пустых полок", – цитирует его РИА Новости.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что продукцию для торговых сетей в города России завозят круглосуточно. По его словам, это необходимо, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом.
Он добавил, что сейчас с этим проблем нет. В частности, транспорт не скапливается. Сигналов о перебоях в магазинах не было, они работают в обычном или немного более напряженном режиме, уточнил Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что режим круглосуточного завоза и зеленый коридор на границах введены для того, чтобы не было перебоев с продовольствием.
С 17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца.
Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками еды стабильная. Президент призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат.
Магазины в РФ готовы к повышенному спросу
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