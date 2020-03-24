В ГД предложили ограничить продажу лекарств в одни руки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич допустил введение ограничений на продажу лекарств и дезинфицирующих средств в аптеках в случае их дефицита.

Он подчеркнул, что ограничительные меры нужны только в случае реальной нехватки запасов.

"Я бы предложил, например, выдавать запас масок на неделю или дезинфицирующие средства на конкретный срок. Но, повторюсь, это меры стоит принимать только при острой необходимости, иначе они могут спровоцировать очередной виток спекуляции", – сказал Менделевич Агентству "Москва".

Ранее сообщалось, что российские швейные предприятия начали делать многоразовые маски. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в стране практически ежедневно запускают новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. По его словам, маски уже начали поступать в аптеки. При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, пандемия коронавируса ускоряется.

В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.