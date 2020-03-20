Медицинские маски появятся в аптеках в ближайшее время – Минздрав

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Медицинские маски появятся в аптеках в ближайшее время, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

По ее словам, вопрос с масками решают министерство здравоохранения и министерство промышленности.

"По моим данным, скоро маски будут", – цитирует Драпкину Агентство "Москва".

Она также рассказала, что у ведомства пока нет информации о случаях передачи коронавируса от пациентов врачам.

Ранее полицейские задержали мужчину, занимавшегося нелегальной торговлей в центре Москвы. Подозреваемый продавал медицинские маски рядом с Ленинградским вокзалом.

Задержанный доставлен в дежурную часть, у него изъяли 50 штук нераспроданных медицинских масок.

Общее число инфицированных коронавирусом во всем мире – свыше 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело.

54 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в девяти регионах России 20 марта. Таким образом, общая численность инфицированных COVID-19 в РФ составила 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Шестерых инфицированных обнаружили в Якутии, четырех – в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что антисептики в нужном объеме появятся в российских аптеках к 23 марта.