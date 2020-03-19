Полиция задержала мужчину за нелегальную продажу медицинских масок в Москве

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Полицейские задержали мужчину, занимавшегося нелегальной торговлей в центре Москвы. Подозреваемый продавал медицинские маски рядом с Ленинградским вокзалом, заявили представители УТ МВД России по ЦФО на официальном сайте.

Стало известно, что у выхода из станции метро "Комсомольская" кольцевой линии на Комсомольскую площадь задержан житель города Ртищево Саратовской области. Установлено, что тот продавал медмаски без специального разрешения.

Задержанный доставлен в дежурную часть, у него изъяли 50 штук нераспроданных медицинских масок.

Общее число инфицированных коронавирусом во всем мире – свыше 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело.

По сведениям на 19 марта, в России 199 пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что антисептики в нужном объеме появятся в российских аптеках к 23 марта.