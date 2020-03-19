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Общество

14:04

Антисептики в нужном объеме появятся в аптеках к 23 марта

медицина общество безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дефицит антибактериальных средств для кожи будет спадать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По словам руководителя ведомства, антисептики появятся в российских аптеках в понедельник, 23 марта.

"Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках. Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, то во всех местах уже поступают достаточные объемы", – подчеркнул Мантуров.

Применение антисептиков – лишь один из способов защититься от распространения бактерий в период эпидемии. В частности, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что особое внимание следует уделить уходу за носом. Специалист считает, что надо натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером следует промыть нос соляным раствором.

Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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