Инфекционист рассказал об альтернативах медицинским маскам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что нужно делать для профилактики коронавируса при отсутствии медицинской маски.

Он отметил, что защитное средство можно сделать из марли или бинта. Также он посоветовал закрываться шарфом, если вокруг будут кашляющие или чихающие. Викулов подчеркнул, что самодельные маски могут действенно прослужить не более двух часов.

Кроме того, инфекционист посоветовал защищать и глаза, поскольку заражение коронавирусом происходит и при попадании на слизистые оболочки.

"Если мы говорим про капельные инфекции, про новую инфекцию COVID-19, заражение происходит при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки. Поэтому глаза тоже нужно защищать. Можно надевать "нулевые" очки, специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза", – рассказал в эфире радио Sputnik Викулов.

Кроме того, он развенчал миф о необходимости пропитывать маски какими-либо антисептиками. Викулов подчеркнул, что для защиты от инфекции гораздо важнее сам барьер, нежели то, чем он пропитан.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о правилах домашнего карантина. В ведомстве подчеркнули, что из дома нельзя выходить даже по мелким делам. Кроме того, специалисты сообщили, что необходимо пользоваться отдельными посудой, средствами гигиены и полотенцами. В Роспотребнадзоре напомнили о важности использования масок и дезинфицирующих средств.

О профилактике коронавируса Москве 24 рассказал главный врач ЛОР-клиники Владимир Зайцев. Он посоветовал уделить особое внимание носу и горлу. В частности, он порекомендовал использовать противовирусные капли в нос, а вечером промывать его соляным раствором.

По состоянию на 18 марта в России обнаружили 147 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек. Более 8 тысяч человек стали жертвами коронавируса.