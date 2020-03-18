В Минпромторге прокомментировали дистанционную продажу алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Решение по дистанционной продаже алкоголя может быть принято оперативно, об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Решение по алкоголю было предложено достаточно давно министерством финансов, по нему сейчас, возможно, будет принято более оперативное решение", – сказал Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24".

Предложение главы Сбербанка Германа Грефа по легализации продажи лекарств и алкоголя через интернет ранее прокомментировала депутат Госдумы Наталья Костенко.

По мнению политика, это может привести к массовому закрытию продуктовых и аптечных точек, что в свою очередь скажется на наличии рабочих мест и количестве поступающих в бюджет налогов с розничной торговли. Она отметила, что перед рассмотрением законопроекта о легализации продажи алкоголя и медикаментов через интернет необходимо просчитать все возможные риски.

Греф, как сообщали некоторые СМИ, выступил за легализацию доставки на дом безрецептурных лекарств и алкоголя на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, на данный момент идет обсуждение данного вопроса на уровне правительства и Госдумы.