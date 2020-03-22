Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российские швейные предприятия начали делать многоразовые маски, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, в стране практически ежедневно запускают новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты.

"Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия", – подчеркнул министр.

Он отметил, что маски уже начали поступать в аптеки. При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок.

Ранее сообщалось, что антисептики в нужном объеме появятся в российских аптеках к 23 марта.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.