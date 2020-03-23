Число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, пандемия коронавируса ускоряется, передает ТАСС. Страны "двадцатки" должны проявить солидарность в борьбе с коронавирусом. Гендиректор ВОЗ обратил внимание на дефицит медицинских защитных средств и призвал к "политической координации на глобальном уровне". На этой неделе он планирует обратиться к главам государств и правительств стран "двадцатки".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты. "Пришло время поставить заслон на пути вооруженных конфликтов и сообща сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни", – подчеркнул он.
В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
В столице действует режим повышенной готовности. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.
Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями, подчеркнул Сергей Собянин. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.
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