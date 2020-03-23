Специалисты рассказали, какое мыло лучше выбирать при борьбе с коронавирусом

Мытье рук, казалось бы, – привычное действие. При этом мало кто задумывается, что именно оно может предотвратить распространение самых серьезных заболеваний – от обычной ОРВИ до пищевого отравления и коронавирусной инфекции. На полках в магазинах можно найти мыло самых разных марок, форм и назначений: антибактериальное, детское, хозяйственное. Разбираемся, какое лучше борется с вирусами.



Надежный способ

В Роскачестве напомнили, что мытье рук с мылом является одним из самых эффективных способов защиты от коронавирусной инфекции. Делать это лучше всего под теплой водой не менее 20 секунд. По словам главного терапевта Минздрава России Оксаны Драпкиной, необходимо тщательно обрабатывать кожу между пальцами и внутренние поверхности.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает даже пошаговую инструкцию.

Кроме того, чтобы не носить с собой в ванную секундомер, ВОЗ рекомендует пропеть известную песню Happy Birthday дважды, когда моете руки. На это уйдет как раз порядка 20 секунд. А если вы предпочитаете русские хиты, то во время мыльной процедуры можете исполнить припев из знаменитой песни IOWA "Маршрутка" или отрывок из "Ну где же ручки".

О пользе и важности гигиены рук напоминают и российские знаменитости: актеры и музыканты запустили свой челлендж. Как правильно мыть руки, уже продемонстрировали Федор Добронравов, Лера Кудрявцева, Гарик Сукачев, Михаил Шуфутинский и другие.

438 человек .

Количество зараженных новым типом коронавируса в мире, по данным ВОЗ, превысило 292 тысячи человек, погибло свыше 12 тысяч. В России за сутки число заболевших выросло до

Мыльное оружие

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 рассказал, что частицы коронавируса имеют липидные, то есть жировые, структуры, которые разрушаются при намыливании.

"Они уничтожаются при намыливании без всяких там бактерицидных добавок, поэтому мыть руки необходимо, но при этом нужно помнить, что основной путь заражения – воздушно-капельный. То есть вирус попадает на слизистую глаз, носа, и, соответственно, надо защищать дыхательные пути", – пояснил эксперт.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог Я думаю, что в данном случае марка мыла не имеет значения. Любое – хоть жидкое, хоть кусковое. Просто у каждого человека свой вкус, своя предрасположенность к запахам, консистенции.

Жемчугов также поделился мнением, что между антибактериальным и обычным мылом нет никакой разницы. Что же касается частоты мытья рук, то эксперт считает, что делать это надо по мере их загрязнения, а также с учетом, к какой профессии относится человек.

В свою очередь, микробиолог Евгений Плисов отметил, что людям с чувствительной кожей следует отдать предпочтение детскому мылу, поскольку оно щадящее. По его словам, "мыло является дезинфицирующим средством, тем более в борьбе с коронавирусом, который, кроме белкового капсида (внешняя оболочка вируса, которая состоит из белков. – Прим. ред.), имеет липидную оболочку".

А врач-терапевт Людмила Лапа пояснила Москве 24, что мыть руки следует не менее 20 секунд, поскольку иначе с кожи смывается только часть бактерий. Длительное намыливание, по словам эксперта, позволяет решить этот вопрос. Кроме того, Лапа порекомендовала по окончании процедуры наносить на руки защитный крем.





Людмила Лапа врач-терапевт Антибактериальное мыло и обычное – между ними разницы нет. Но самыми лучшими считаются детское и хозяйственное 72%. Там находятся компоненты, которые хорошо смывают все загрязнения, бактерии и вирусы с рук.

"Крем для рук с витамином F обладает хорошими защитными свойствами. Получается, вирус садится на сам слой крема, потом его легко смыть, он не проникает в кожу", – заключила специалист.



Соболева Илона