Российские звезды показали, как нужно мыть руки

Российские звезды присоединились к флешмобу и показали, как нужно мыть руки

Российские звезды решили напомнить о пользе гигиены на фоне пандемии и запустили свой челлендж, передает телеканал Москва 24.

К нему уже присоединились Михаил Шуфутинский, Павел Воля, Лера Кудрявцева, Федор Добронравов и другие звезды. Она снимают видео, где показывают, как надо мыть руки, и выкладывают его в соцсетях.

Роспотребнадзор рассказал о профилактике распространения коронавируса и принципах карантина в домашних условиях. В частности, нельзя выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. В то же время необходимо изолироваться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, средствами гигиены, бельем и полотенцами, а также исключить контакты с членами семьи.

Важно использовать маски и дезинфицирующие средства. Также следует мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками. Вместе с тем следует проветривать помещение и проводить влажную уборку. Мусор нужно упаковать в прочные мусорные пакеты, выставить за дверь и просить утилизировать друзей.

При нарушении карантина человек помещается в инфекционный стационар. Пока человек находится дома, ему удаленно открывают больничный лист на две недели. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение, на 10 сутки производят мазок из носа или ротоглотки, а затем прекращают режим изоляции.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 200 тысяч человек.