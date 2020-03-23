Вирусолог опроверг внеземное происхождение коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал крайне сомнительным мнение о внеземном происхождении коронавируса. Он считает теорию о том, что COVID-19 появился вследствие взрыва метеорита над Китаем, экзотической.
По мнению ученого, вирус не настолько устойчив и вряд ли смог выдержать космическое путешествие на метеорите. Однако биолог отметил, что окончательно быть уверенным в этом нельзя, хоть вероятность подобного крайне мала. "Исключать нельзя никакую возможность, но это какие-то доли процента, что это могло так быть", – заявил Аграновский.
Он считает, что более правдоподобной является теория заражения коронавирусом от животных.
"Более вероятно, что этот вирус бытовал в каком-то животном или резервуаре. Через продовольственные рынки, через контакт человека с животными уже попал в Ухане в человеческую популяцию. Это куда более вероятно", – заявил эксперт.
Ранее заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин не исключил возможности внеземного происхождения коронавируса. Первое подобное предположение высказал известный экзобиолог Чандра Викрамасингх, его заявление приводит РИА Новости.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.
В мире заражено уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В России зарегистрированы 438 больных коронавирусом. 17 пациентов выздоровели.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
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