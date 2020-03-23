Оперативный штаб разъяснил меры, введенные указом мэра от 23 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оперативный штаб разъяснил дополнительные меры, введенные указом мэра от 23 марта. Ограничения будут действовать с 26 марта до 14 апреля.

Кто должен находиться в режиме самоизоляции?

Обязательный домашний карантин вводится для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями. Также режим самоизоляции сохраняется для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.

Кто входит в список людей с хроническими заболеваниями?

Соблюдать режим самоизоляции необходимо людям со следующими заболеваниями:

сахарный диабет инсулинозависимый;

хронические болезни легких (астма);

бронхоэктазия;

легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;

наличие трансплантированных органов и тканей;

хроническая болезнь почек;

злокачественные новообразования;

перенесшие инфаркт и инсульт.

На кого не распространяется режим самоизоляции?

пациенты, отнесенные к третьей клинической группе (онкология);

сотрудники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения;

сотрудники здравоохранения.

Что такое режим самоизоляции?

Режим самоизоляции – это пребывание в квартире в течение 14 дней. Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.

Будут ли обеспечены жители, которые должны находиться в режиме самоизоляции, больничными листами?

Гражданам на самоизоляции могут доставить больничный лист. Для этого следует позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru.

Кому положены выплаты в связи с новым указом мэра?

Жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания положена, разовая выплата в размере двух тысяч рублей после начала режима самоизоляции и еще двух тысяч рублей – по его завершении при условии соблюдения режима.

Как будет начислена эта выплата?

Для жителей старше 65 лет она будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Подавать заявку на ее оформление не нужно.

Лицам с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке, но для этого им следует обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.

Как люди старшего возраста или хронические больные смогут получить необходимые лекарства?

Москвичам на самоизоляции доставят лекарства на дом, для этого следует позвонить по номеру +7 (495) 870-45-09.

Кто поможет жителям на самоизоляции с бытовыми проблемами?

На помощь придут социальные работники и волонтеры. Нужно лишь позвонить по номеру +7 (495) 870-45-09.

Как граждане, находящиеся в режиме самоизоляции, смогут оплатить ЖКХ?

На время карантина отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно.

Для кого приостанавливается работа льготного проездного в общественном транспорте?

В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников начиная с 5 класса и учащихся колледжей.

Как получить обед школьнику во время карантина?

Школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах.

Ранее Сергей Собянин попросил москвичей пожилого возраста соблюдать домашний режим. Москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, являются уязвимой группой по COVID-19. Глава города также поручил выделить пожилым москвичам матпомощь из-за эпидемии.

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