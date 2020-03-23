Оперативный штаб разъяснил меры, введенные указом мэра от 23 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Оперативный штаб разъяснил дополнительные меры, введенные указом мэра от 23 марта. Ограничения будут действовать с 26 марта до 14 апреля.
Кто должен находиться в режиме самоизоляции?
Обязательный домашний карантин вводится для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями. Также режим самоизоляции сохраняется для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.
Кто входит в список людей с хроническими заболеваниями?
Соблюдать режим самоизоляции необходимо людям со следующими заболеваниями:
Режим самоизоляции – это пребывание в квартире в течение 14 дней. Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.
Будут ли обеспечены жители, которые должны находиться в режиме самоизоляции, больничными листами?
Гражданам на самоизоляции могут доставить больничный лист. Для этого следует позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru.
Кому положены выплаты в связи с новым указом мэра?
Жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания положена, разовая выплата в размере двух тысяч рублей после начала режима самоизоляции и еще двух тысяч рублей – по его завершении при условии соблюдения режима.
Как будет начислена эта выплата?
Для жителей старше 65 лет она будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Подавать заявку на ее оформление не нужно.
Лицам с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке, но для этого им следует обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.
Как люди старшего возраста или хронические больные смогут получить необходимые лекарства?
Москвичам на самоизоляции доставят лекарства на дом, для этого следует позвонить по номеру +7 (495) 870-45-09.
Кто поможет жителям на самоизоляции с бытовыми проблемами?
На помощь придут социальные работники и волонтеры. Нужно лишь позвонить по номеру +7 (495) 870-45-09.
Как граждане, находящиеся в режиме самоизоляции, смогут оплатить ЖКХ?
На время карантина отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно.
Для кого приостанавливается работа льготного проездного в общественном транспорте?
В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников начиная с 5 класса и учащихся колледжей.
Как получить обед школьнику во время карантина?
Школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах.
Ранее Сергей Собянин попросил москвичей пожилого возраста соблюдать домашний режим. Москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, являются уязвимой группой по COVID-19. Глава города также поручил выделить пожилым москвичам матпомощь из-за эпидемии.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.
В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
Собянин обратился к москвичам по ситуации с коронавирусом
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