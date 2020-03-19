Кабмин утвердил перечень медицинских изделий с особым порядком госрегистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России утвердило перечень медицинских изделий, в отношении которых устанавливается особый порядок государственной регистрации на территории страны. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Список включает 36 наименований. Это костюмы изолирующие и хирургические, халаты изолирующие и операционные, наборы одежды хирургический и смотровой, маски, бахилы, респираторы и перчатки. Принятый документ в короткие сроки позволит вводить в обращение медицинские изделия, необходимые для предупреждения распространения инфекционных болезней.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится. По его словам, медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

Глава кабмина заявил, что с 20 марта начнется оперативный мониторинг цен. Он подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок. Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат.

С 17 марта на таможне запущен "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Ограничения для транспорта торговых сетей должны устранить. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца. Заказ безрецептурных лекарств с доставкой должны разрешить через интернет.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса. В Минздраве заявили, что это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения.