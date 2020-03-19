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Наука

13:29

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

медицина наука

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 специалистами НИИ гриппа имени Смородинцева.

В министерстве подчеркнули, что он поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Как рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, критически важно иметь возможность определить путь распространения коронавируса и попадания на территорию РФ, а также его изменения.

Правительство РФ сообщило, что в случае необходимости ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в России могут быть усилены. Это в том числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями.

Сейчас усилен санитарно-карантинный контроль на границе, ограничено авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем и другими странами с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Организовано медицинское наблюдение за вернувшимися из-за рубежа и теми, кто с ними контактировал. Приостановлен въезд для иностранцев.

Инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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