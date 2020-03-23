ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые продукты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ФАС РФ усилит контроль цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба ведомства.
Особое внимание уделят хлебу, крупам, мясу, яйцам, маслу, ряду овощей и фруктов. Территориальные управления будут осуществлять ежедневный мониторинг цен.
Продолжает работу горячая линия для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары. Сведения о поступивших обращениях будут еженедельно поступать в центральный аппарат ФАС РФ для направления в правительство.
Ранее Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат. Минпромторг дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней, дефицита на них нет, несмотря на возросший спрос, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Правительство начало мониторинг цен с 20 марта. Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.
Он поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что продукцию для торговых сетей в города России завозят круглосуточно.
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