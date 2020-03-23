Путин поручил обеспечить граждан и врачей нужными материалами против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым поручил нарастить объемы производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
"Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные наши службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска", – сказал глава государства.
Он отметил, что у медперсонала, сотрудников МЧС, пограничной, таможенной и других служб должно быть "все необходимое для организации их работы". Путин попросил докладывать ему "по мере наращивания этих объемов производства".
Ранее депутаты Госдумы порекомендовали пенсионерам временно переехать на дачи, чтобы защититься от распространения коронавируса COVID-19. По мнению депутата Вячеслава Никонова, граждане могут рассредоточиться и тем самым снизить вероятность инфицирования между собой.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.
Собянин выступил с обращением к москвичам
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