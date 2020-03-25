Рецептурные препараты за пациентов смогут получать родственники или волонтеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лекарственные препараты, которые продаются по рецепту врача, вместо пациента смогут получать родственники, знакомые или волонтеры. Такая мера будет действовать на время карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"Получать лекарственные препараты в аптеке по рецепту могут, например, родственники, знакомые или волонтеры. Это особенно важно в условиях необходимости самоизоляции", – говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты на лекарства дистанционно из-за коронавируса. Обеспечить возможность выписывать лекарства в форме электронного рецепта должны руководители медицинских организаций. Кроме того, врачам первичного звена в регионах рекомендовали выписывать рецепты на лекарства для таких пациентов со сроком действия до трех месяцев.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Таким образом, за сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.

Тем временем столичные власти утвердили алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях.

Согласно документу, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание. Также департамент здравоохранения Москвы рекомендовал пить больше жидкости, использовать жаропонижающие и парацетамол.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

