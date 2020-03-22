Пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты на лекарства дистанционно на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Обеспечить возможность выписывать лекарства в форме электронного рецепта должны руководители медицинских организаций.

Кроме того, врачам первичного звена в регионах рекомендовали выписывать рецепты на лекарства для таких пациентов со сроком действия до трех месяцев.

Таким образом, граждане, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут реже посещать поликлинику. Врачи должны будут наблюдать за ними удаленно – регулярно обзванивая.

В Минздраве напомнили, что гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, и пожилым людям рекомендуют минимизировать использование общественного транспорта и посещение общественных мест из-за распространения коронавируса. При необходимости врача просят вызывать на дом.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

В России количество случаев заражения в России составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

