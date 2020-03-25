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Политика

15:21

Совфед одобрил закон о штрафах за продажу поддельных лекарств

политика общество

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Совет Федерации РФ одобрил закон о штрафах за продажу поддельных лекарств и биологически активных добавок, сообщает Агентство "Москва".

Проект был разработан группой депутатов Госдумы. Возглавляла группу заместитель председателя нижней палаты российского парламента Ирина Яровая.

Согласно проекту, для граждан установят взыскания в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностные лица в случае нарушения закона будут платить от 150 до 600 тысяч рублей.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то продажа поддельных лекарств и БАДов с их стороны будет караться государством штрафом в размере от 150 до 600 тысяч рублей. С юридических лиц в случае нарушения закона будет взыскано от 2 до 6 миллионов рублей.

Кроме того, они, как и индивидуальные предприниматели, лишатся возможности вести свою деятельность на срок до 90 суток. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Кроме того, в Совете Федерации одобрили и закон о введении уголовного наказания за онлайн-продажу фальшивых лекарств. Ранее Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и потребовал усилить ответственность за продажу некачественных препаратов.

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