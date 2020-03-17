Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта. Об этом заявил глава государства на совещании с членами правительства РФ.

"Указ только что подписал, и Михаил Мишустин это знает, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств <...> Но прошу обратить правительство на это внимание – и в указе это тоже есть: нужно внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт.," – цитирует ТАСС слова Путина.

Глава государства подчеркнул, что вопрос о дистанционной продаже лекарств является наиболее актуальным и востребованным для семей, находящихся на карантине.

"В этой связи обращаюсь к правительству и нашим телекоммуникационным компаниям. Нужно задействовать все резервы, чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мной еще в послании Федеральному Собранию", – заявил Путин.

Он пояснил, что речь идет о налаживании бесплатного доступа с компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для заказа необходимых лекарств, дистанционного обучения, получения госуслуг, просмотра отечественных художественных фильмов и так далее.

По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Москвовское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее Сергей Собянин.

