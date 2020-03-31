В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

COVID-19 зафиксировали в 24 регионах страны. Большинство случаев заражения зарегистрировали в Москве – 387. В санкт-Петербурге – 48, в Дагестане и Свердловской области – по 9, в Мурманской области и Бурятии – по 6, в Татарстане и Пензенской области – по 5.

В Ленинградской и Ростовской областях зафиксировали по 3 новых случая коронавируса, в Воронежской, Астраханской, Тюменской областях, Башкории и Приморском крае – по 2. В Костромской области, Калмыкии, Нижегородской, Самарской. Иркутской областях, в Алтайском и Хабаровском краях, Магаданской области и Крыму – по 1.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

За сутки зафиксировано восемь летальных случаев: пять – в Москве и по одному – в Санкт-Петербурге, Владимирской области и Пензенской области. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а за ними последовали другие регионы страны: меру поддержали в Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях, в республике Марий Эл, Адыгее, Татарстане, Якутии и Коми.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось.