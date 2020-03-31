Режим самоизоляции ввели 26 регионов России

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Вслед за Москвой и Подмосковьем режим самоизоляции из-за распространения коронавируса ввели власти еще 24 российских регионов.

Меру поддержали в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях, в республике Марий Эл, Адыгее, Татарстане, Якутии и Коми.

Также режим самоизоляции объявили власти Санкт-Петербурга, Ленинградской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областей.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.

После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы и Московской области.

По его словам, инициативы мэра столицы и губернатора Подмосковья по ограничению передвижения граждан являются логичным продолжением политики президента и правительства.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.

