Режим самоизоляции ввели 26 регионов России

08:17
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Вслед за Москвой и Подмосковьем режим самоизоляции из-за распространения коронавируса ввели власти еще 24 российских регионов.
Меру поддержали в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях, в республике Марий Эл, Адыгее, Татарстане, Якутии и Коми.
Также режим самоизоляции объявили власти Санкт-Петербурга, Ленинградской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областей.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.
После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы и Московской области.
По его словам, инициативы мэра столицы и губернатора Подмосковья по ограничению передвижения граждан являются логичным продолжением политики президента и правительства.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.
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