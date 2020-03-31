Мишустин поручил рассмотреть возможность проведения тестов на коронавирус в Коммунарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию на базе больницы в Коммунарке, сообщается на сайте кабмина.

Поручение адресовано Минздраву совместно с Роспотребнадзором и правительством Москвы. Срок исполнения поручения – до 2 апреля.

Также Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина в столице с помощью операторов мобильной связи и сервисов портала мэра и правительства Москвы.

Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору поручено обеспечить с 3 апреля информирование граждан через СМС-сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

