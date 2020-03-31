У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

16:03 (обновлено 31.03.2020 19:41)
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Коронавирус COVID-19 диагностировали у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело... Stay tuned", – рассказал он.
На минувшей неделе медучреждение посещал президент РФ Владимир Путин. В том числе он провел совещание с Проценко.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с главным врачем, отметил, что президент проходит регулярные тестирования на новый коронавирус.
"Он тестируется регулярно. Все нормально", – сказал Песков.
Во вторник, 31 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию на базе больницы в Коммунарке. Данное предложение будут прорабатывать Минздрав совместно с Роспотребнадзором и правительством Москвы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко оценивает работу Оперативного штаба и всех специалистов по предупреждению распространения коронавируса.
В России на данный момент зафиксировано 2337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.
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