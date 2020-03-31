Врач подтвердила влияние лишнего веса на осложнения при коронавирусе

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Профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева в беседе с Москвой 24 подтвердила, что лишний вес может стать дополнительным фактором риска в условиях пандемии. Она пояснила, что из-за своей физиологии такие люди подвержены большей опасности при заболевании не только коронавирусом, но и другими вирусными заболеваниями.



Маргарита Королева профессор ФМБА России (Федерального медико-биологического агентства России), врач персонифицированной медицины Я со всей ответственностью могу подтвердить, что индекс массы тела напрямую коррелирует с факторами риска, связанными не только с коронавирусной инфекцией, но и другими вирусными инфекционными заболеваниями.



Эксперт подтвердила слова своих коллег по поводу проблем с легкими у людей с лишним весом. Как пояснила Королева, накопленный жир поднимает диафрагму и уменьшает объем легких. "Нижние доли легких плохо вентилируются, соответственно, это является фактором риска для любых легочных заболеваний. Если такой человек заражается коронавирусом, спасти его будет значительно сложнее относительно среднестатистического человека с нормальной массой тела", – считает профессор.

Королева отметила, что не только проблемы с легкими могут стать причиной осложнения. Негативно влияет на организм и сам состав клетки человека с лишним весом. "Ожирение – это клетки, переполненные не только жировым содержимым, но и шлаками, токсинами. Это тоже является дополнительными факторами риска для быстрого развития заболевания и совершенно ненужных исходов", – заявила врач.

Эксперт посоветовала людям, находящимся на самоизоляции, заняться своим здоровьем. "В период карантина, когда человек пребывает дома, надо оздоравливать свой организм. Это замечательное время, когда мы можем заняться тем, на что обычно не хватает времени, – своим здоровьем", – добавила Королева.

Ранее российские диетологи и вирусологи заявили, что чрезмерный вес может быть дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. Также, согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти две трети из числа серьезно заболевших новой инфекцией имеют избыточный вес. В зоне риска находятся те, чей индекс массы тела больше 40.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай советует не забывать о физической активности дома во время режима самоизоляции. "Сейчас в связи с эпидемией коронавируса рекомендовано оставаться дома. Но в то же время важно постараться провести это время не просто лежа на диване, а по возможности с пользой", – написал Салагай.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось.