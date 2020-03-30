В Минздраве рекомендуют больше двигаться во время самоизоляции

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Замминистра здравоохранения России Олег Салагай советует не забывать о физической активности дома во время режима самоизоляции. Об этом он написал на своей официальной странице в Telegram.

"Сейчас в связи с эпидемией коронавируса рекомендовано оставаться дома. Но в то же время важно постараться провести это время не просто лежа на диване, а по возможности с пользой", – написал Салагай.

Он посоветовал во время самоизоляции делать перерывы в течение всего дня, во время которых можно уделить внимание растяжке, танцам и другим активностям. Для тех, кто в поиске упражнений, он рекомендовал заглянуть в интернет.

По словам Салагая, в идеале перерыв нужно делать через каждые полчаса. В это время он посоветовал уделить внимание также чтению или играм. Помимо этого, во время перерыва нужно научиться расслабляться, считает специалист.

"Глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное за время нахождения дома", – заявил замминистра здравоохранения.

Он пояснил, что домашняя обстановка не должна ограничивать в движении и даже незначительное передвижение по квартире во время телефонного разговора пойдет в зачет по физической активности. Салагай призвал не забывать и о здоровом питании.

"Соблюдайте простые рекомендации по здоровому питанию. Ешьте больше овощей и фруктов, не забывайте пить больше воды, воздержавшись от сладких напитков, сократите количество потребляемой соли, сахара и жиров", – заключил специалист.

Ранее фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова также рассказала о необходимости правильного питания и занятий спортом в домашних условиях. По мнению эксперта, небольшие, но регулярные физические упражнения, раздельное питание помогут не набрать вес, будучи на самоизоляции.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека.

