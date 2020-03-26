Психолог рассказала, чем занять ребенка во время самоизоляции

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Детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова в беседе с Москвой 24 рассказала, как вести себя родителям с детьми во время домашней изоляции. Специалист советует в первую очередь задуматься о себе.

Психолог признала, что сейчас родителям действительно трудно общаться со своими детьми. Взрослые очень часто беспокоятся о том, чем занять ребенка, как привлечь его внимание. Калистратова отмечает, что родители постоянно либо раздражаются, либо тревожатся, либо боятся.

"Неважно, чем занимается ребенок, все равно будет какой-то нервный срыв у родителей", – считает специалист.

Именно поэтому, по словам психолога, родителям в первую очередь необходимо следить за своим состоянием. Она советует при первых признаках раздражительности, дискомфорта просто дать себе отдохнуть: принять ванну, послушать любимую музыку, сделать упражнения. Главное – не приставать к детям.

Следующим шагом, по мнению специалиста, будет анализ своих переживаний. Взрослый человек должен сам понять, откуда возникает его дискомфорт, и попробовать с ним бороться.

Калистратова считает необходимым отследить момент, когда во время общения с детьми возникает раздражительность. "Только после этого приступать к каким-то совместным делам дома", – добавила психолог.



Анфиса Калистратова детский и подростковый психолог Когда родители чувствуют себя уверенно и комфортно вместе с детьми, у них не возникает вопроса, чем они будут заниматься со своим ребенком всю неделю. Их это просто не беспокоит.



Психолог советует заниматься вместе с детьми домашними делами, такими как уборка, приготовление еды, можно играть в настольные игры.

"Это звучит банально, но это действительно работает", – отметила специалист. По ее мнению, крайне важно давать детям помогать себе по дому, не лишать их возможности почувствовать себя нужными. Она также считает важным не прерывать привычный распорядок детей. То время, что они проводили в школе, нужно посвятить занятиям.

Калистратова назвала большим плюсом для всей семьи отсутствие необходимости рано вставать. По ее мнению, 30% всех проблем возникают из-за недосыпа.

"Дети выспятся, и родители будут хорошо себя чувствовать. Люди привыкли рано вставать на работу, на учебу и не задумываются о пользе сна", – заявила психолог.

Она также советует родителям не лишать своих детей гаджетов, особенно подростков. По ее мнению, необходимо дать хотя бы час времени в день ребенку на интернет.

Одним из важных аспектов психолог назвала водные процедуры, особенно для маленьких детей.

"Принимать ванну с морской солью, которая обеззараживает воду и дает ребенку получить удовольствие. Они после получасового купания хотят отдохнуть, будут лучше спать. Для ребенка там, где мама и вода, – это воспоминания внутриутробного состояния блаженства. Это очень хорошо помогает детям", – рассказала Калистратова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. О распоряжении сделать следующую неделю нерабочей Путин рассказал во время своего обращения к россиянам. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость такой меры. Он заявил, что неделю с 30 марта по 3 апреля решили сделать нерабочей в России, чтобы сгладить первую волну заболеваемости коронавирусом и снизить скорость распространения инфекции. Он напомнил, что жителям рекомендуется оставаться дома всю следующую неделю.

Также, по мнению Собянина, необходимо ввести дополнительные меры в недельные каникулы, чтобы снизить число людей в общественных местах. Так, на протяжении указанного времени не должны работать рестораны, кафе и торговые комплексы, за исключением залов, где торгуют продовольствием или товарами первой необходимости.

На территории города запрещено проведение любых спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий. Прекращена работа кинотеатров, фитнес-клубов, ледовых катков, боулингов и бильярдных, аттракционов и аквапарков, а также дискотек, клубов и других развлекательных объектов.

Транспорт, продуктовые магазины и аптеки, поликлиники и банки будут работать. Также продолжат работу сотрудники правоохранительных органов и чиновники, которые должны находиться на своих местах. Все городские службы будут переведены в режим повышенной готовности.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 182 – до 840 человек, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Зарегистрировано два летальных случая. В то же время за сутки выздоровели 9 человек, а за весь период из больниц выписали 38 человек.