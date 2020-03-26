Распространение COVID-19 провоцирует появление новых профессий

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ситуация на рынке труда активно изменяется под влиянием пандемии коронавируса COVID-19. В перспективе ожидается появление новых профессий, завязанных на цифровых технологиях, как сообщает газета "Известия".
По словам генерального директора Национального агентства развития квалификаций Александра Лейбовича, в ближайшее время могут появиться цифровые кураторы, организаторы виртуальных бизнес-туров и консультанты оптимизации бизнес-процессов в онлайн-формате.
Эксперт напомнил, что профессиональный стандарт для цифровых кураторов был утвержден еще в 2018 году. Сложившаяся обстановка с учетом удаленной работы и самоизоляции предсказывает востребованность данной специальности. Аналогичного мнения он придерживается и в отношении профессии организатора бизнес-процессов в онлайн-режиме.
"Можно ожидать, что во время перестройки процессов на новый лад производительность труда значительно упадет. Но когда система будет отстроена, нас ждет существенный рост. Это чем-то напоминает реконструкцию любого производства: временное падение для будущего роста", – заявил Лейбович.
Разброс зарплат в данной отрасли наблюдается уже сейчас, а в перспективе с ростом спроса специалисты будут брать за свои услуги больше. Так считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Он также предположил, что цифровые кураторы могут быть востребованы у старшего поколения.
Некоторые эксперты считают, что предположение о спросе на консультантов преувеличено. Как заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, наиболее необходимыми сотрудниками в дальнейшем будут IT-специалисты. Именно они смогут полноценно организовывать удаленную работу.
Ранее сообщалось, что правительство России поручило федеральным органам власти перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу с 27 марта. Отмечается, что эта мера вводится для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: