Распространение COVID-19 провоцирует появление новых профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ситуация на рынке труда активно изменяется под влиянием пандемии коронавируса COVID-19. В перспективе ожидается появление новых профессий, завязанных на цифровых технологиях, как сообщает газета "Известия".

По словам генерального директора Национального агентства развития квалификаций Александра Лейбовича, в ближайшее время могут появиться цифровые кураторы, организаторы виртуальных бизнес-туров и консультанты оптимизации бизнес-процессов в онлайн-формате.

Эксперт напомнил, что профессиональный стандарт для цифровых кураторов был утвержден еще в 2018 году. Сложившаяся обстановка с учетом удаленной работы и самоизоляции предсказывает востребованность данной специальности. Аналогичного мнения он придерживается и в отношении профессии организатора бизнес-процессов в онлайн-режиме.

"Можно ожидать, что во время перестройки процессов на новый лад производительность труда значительно упадет. Но когда система будет отстроена, нас ждет существенный рост. Это чем-то напоминает реконструкцию любого производства: временное падение для будущего роста", – заявил Лейбович.

Разброс зарплат в данной отрасли наблюдается уже сейчас, а в перспективе с ростом спроса специалисты будут брать за свои услуги больше. Так считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Он также предположил, что цифровые кураторы могут быть востребованы у старшего поколения.

Некоторые эксперты считают, что предположение о спросе на консультантов преувеличено. Как заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, наиболее необходимыми сотрудниками в дальнейшем будут IT-специалисты. Именно они смогут полноценно организовывать удаленную работу.

Ранее сообщалось, что правительство России поручило федеральным органам власти перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу с 27 марта. Отмечается, что эта мера вводится для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.

