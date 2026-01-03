Первая в году магнитная буря началась на Земле

Фото: depositphotos/vampy1

Первая магнитная буря 2026 года началась на Земле. Событие планетарного характера было зарегистрировано 2 января около 23:00 по Москве, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов. К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года", – отметили ученые.

Уровень магнитной бури составляет G1, то есть минимальный. Вместе с тем специалисты допускают возможный рост уровня бури до отметки G2.

Ранее сообщалось, что число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума.

По данным ученых, в прошедшем году магнитные бури фиксировались 69 раз против 44 случаев в 2024 году. При этом число дней, когда выявили геомагнитные возмущения желтого и красного уровней, составило 164 против 94.