18 декабря, 10:35

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS стала светиться золотым цветом

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Межзвездный объект 3I/ATLAS изменил цвет своего свечения на золотой под воздействием Солнца, сообщила газета Daily Star.

По данным издания, по мере приближения к Солнцу объект сначала светился красным, затем зеленым, а позже приобрел золотой оттенок. Такие изменения могут говорить о сильном воздействии солнечного излучения и возможном завершении пути кометы.

Эксперты в материале также предполагают, что 3I/ATLAS может быть очень древней – ее возраст оценивают почти в 14 миллиардов лет. Это значит, что она значительно старше самой Солнечной системы.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Небесное тело представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

По предварительным данным, угрозы для Земли комета не представляет. Ученый из Гарвардского университета Ави Леба предположил, что объект может иметь необычное происхождение.

Специалисты NASA считают, что комета могла прилететь из звездной системы, которая намного старше нашей. На это, по их словам, указывает высокая скорость, с которой объект вошел в Солнечную систему.

В конце октября радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке зафиксировал первый сигнал от 3I/ATLAS. Позже выяснилось, что после сближения с Солнцем комета не начала распадаться и продолжает существовать как единое тело, что удивило ученых.

Комета будет находиться ближе всего к Земле 19 декабря – на расстоянии около 267 миллионов километров. В дальнейшем 3I/ATLAS может сблизиться с Юпитером, а затем продолжить движение к окраинам Солнечной системы.

